Roma, 22 gen. (LaPresse) – E’ in corso, via Zoom, il vertice tra il leader Silvio Berlusconi, ministri, sottosegretari e dirigenti di Forza Italia. Secondo quanto si apprende, al Cavaliere è arrivato l’appoggio di tutti, qualunque sarà la sua decisione rispetto alla candidatura per la Presidenza della Repubblica. Il centrodestra, infatti, attende che l’ex premier sciolga la riserva se accettare o meno l’offerta della coalizione. Berlusconi è impegnato anche in un giro di telefonate in queste ore di riflessione.

