Milano, 22 gen. (LaPresse) – “Io ho suggerito a Berlusconi di uscire di scena dicendo che lui avrebbe indicato come Presidente della Repubblica Riccardo Muti”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi all’interno di ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. “Ci sono due livelli: uno di rappresentanza culturale ed etica e uno di opportunità politica”, ha precisato il critico d’Arte sottolineando che “Muti dà molte garanzie di riconoscimento. Lui potrebbe semplicemente dirlo come opzione di ordine etico e culturale, poi nei fatti deve negoziare e passare ad altre figure”.

