Roma, 22 gen. (LaPresse) – “Giornata importante, per il Centrodestra e per l’Italia. Dopo la scelta generosa di Berlusconi, ora vediamo se a sinistra continueranno a dire di no a tutte e tutti”. Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo il vertice del centrodestra, riferendosi alla scelta del prossimo presidente della Repubblica.

