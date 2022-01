Roma, 22 gen. (LaPresse) – “Sediamoci intorno a un tavolo per una figura istituzionale super partes”. Lo dice il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano intervenendo su SkyTg24. L’elezione di Mario Draghi sarebbe la sconfitta della politica? “Dipende da come si arriverebbe a uno scenario del genere. Il Presidente della Repubblica lo devono scegliere le forze politiche, un conto quindi è arrivarci con accordo politico, un conto è arrivarci dopo il caos istituzionale. Se la politica vuole riscattarsi, invece di un Parlamento impantanato sediamoci a un tavolo e capiamo come rilanciare l’azione di Governo insieme”, risponde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata