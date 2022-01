Roma, 22 gen. (LaPresse) – “Durante la riunione” del centrodestra, “Fratelli d’Italia ha insistito affinché fosse chiaro che non auspica in alcun modo che la legislatura prosegua, come invece possono eventualmente ritenere le forze politiche della maggioranza”. È quanto si legge in una nota di FdI.

