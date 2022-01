Roma, 22 gen. (LaPresse) – “Abbiamo invece apprezzato assai meno le indiscrezioni uscite nel corso del vertice, che non corrispondono in alcun modo alla realtà. Durante la riunione non sono state formulate da alcuno specifiche proposte di candidatura né tantomeno sono stati posti veti di alcun genere”. È quanto si legge in una nota di FdI.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata