Roma, 22 gen. (LaPresse) – Secondo quanto si apprende, Silvio Berlusconi, dopo aver fatto un passo indietro nella corsa al Quirinale, auspica una scelta condivisa di tutto il centrodestra sul nuovo presidente della Repubblica. Il messaggio è stato letto agli alleati dal vice coordinatore azzurro, Antonio Tajani, e dalla senatrice, Licia Ronzulli, che partecipano alla riunione della coalizione in corso via Zoom, in rappresentanza di Forza Italia.

