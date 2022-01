Roma, 22 gen. (LaPresse) – La Base Operativa Avanzata di Gao, in Mali, è stata colpita da colpi di mortaio da parte di forze ostili alla coalizione internazionale a guida francese, che opera in Sahel nell’ambito dell’Operazione Barkhane. Non si registrano feriti italiani ed il personale è in sicurezza. Ne dà notizia lo Stato Maggiore della Difesa in una nota. I soldati del contingente italiano inquadrati nella Task Force ‘Jacana’, circa 20 militari che fanno parte dello staff del Comando e del National Support Element distaccato a Gao, stanno bene e durante l’attacco si sono rifugiati all’interno di appositi bunkers che garantiscono la loro incolumità. La situazione è stata monitorata dal Comando Operativo di Vertice Interforze. Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è stato aggiornato costantemente ed ha seguito l’evolversi della situazione personalmente.

