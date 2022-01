Milano, 22 gen. (LaPresse) – Grave incidente stradale lungo la provinciale Pisticci-San Basilio, in località San Leonardo, nel Materano dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in un dirupo. Morti tre giovani: sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri della locale stazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata