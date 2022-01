Milano, 22 gen. (LaPresse) – “La lentezza del sistema giudiziario e la presenza di fenomeni corruttivi non possono più essere tollerati, perché offuscano il valore intrinseco della giustizia: hanno, infatti, un comprovato impatto negativo sia sull’economia italiana, sia sul benessere dei cittadini” Così il presidente della Corte d’Appello di Milano, Giuseppe Ondei, in un passaggio della sua relazione in occasione della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

