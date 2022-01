Treviso, 21 gen. (LaPresse) – È stata ritrovata senza vita l’imprenditrice Maria Chiara Gavioli, nella sua villa a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. La donna, 47 anni, come confermano a LaPresse fonti investigative, è morta probabilmente a causa di un malore. È stata la colf a ritrovare il corpo la donna senza vita, in bagno accanto alla vasca da bagno. Sul pavimento sono state ritrovate alcune confezioni di farmaci. Gli operatori del Suem 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso di Gavioli.

