Baghdad (Iraq), 21 gen. (LaPresse/AP) – L’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede nel Regno Unito, ha riferito che il bilancio delle vittime dell’attacco dell’Isis a una prigione in Siria controllata dai curdi è salito a 67 vittime. Di queste, 23 sono forze di sicurezza curde e guardie carcerarie, uccise negli scontri, 39 sono militanti e cinque i civili. L’Ong ha descritto l’attacco come il più violento commesso dall’Isis dal 2019. Secondo l’Osservatorio i detenuti hanno preso il controllo della prigione mentre i curdi cercano di respingere l’attacco.

