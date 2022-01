Roma, 21 gen. (LaPresse) – Matteo Salvini ha contattato tutti i leader (a partire da quelli della maggioranza che sostiene il governo Draghi) per avvisarli del vertice di centrodestra programmato per domani a Roma. “Lavori in corso” ha scritto il segretario della Lega, che poco prima – confrontandosi con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni – aveva condiviso per l’ennesima volta la necessità di un centrodestra unito e compatto. La coalizione, rivendica Salvini, avrà l’onore e l’onere di proporre per il Colle una candidatura “di alto profilo”.

