Milano, 21 gen. (LaPresse) – In vista dell’elezione del presidente della Repubblica, “sicuramente sono giornate non tese, sono assolutamente positivo, fiducioso e determinato. Per la prima volta dopo tren’anni il centrodestra ha l’onore e l’onere di fare una proposta anche più proposte che possano essere condivise. Il centrodestra farà una o più proposte assolutamente di alto livello e profilo senza che nessuno si possa permettere di mettere dei veti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà, nuovo nome di Radio Padania. “C’è Draghi alla presidenza del Consiglio, quindi vediamo di scegliere insieme”, ha sottolineato.

