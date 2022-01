Milano, 21 gen. (LaPresse) – “Il centrodestra in questo momento non è autosufficiente, quindi non può fare colpi di mano come fece la sinistra anche in passato, ma non è neanche culturalmente nel mio interesse”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà, nuovo nome di Radio Padania. Alla domanda se c’è la possibilità di allargare il perimetro del supporto anche oltre i voti del centrodestra, ha risposto: “Certo”. Salvini ha preferito, però, non fare nomi: “Non vorrei danneggiare un percorso utile che stiamo facendo”. L’obiettivo – ha aggiunto il segretario del Carroccio – è quello di “lavorare come centrodestra unito dall’inizio alla fine della corsa al Quirinale per offrire agli italiani una scelta assolutamente di livello. Per la prima volta negli ultimi trent’anni, da Scalfaro in poi, c’è un centrodestra determinato, compatto e unito che ha la possibilità di scegliere un presidente culturalmente vicino alla sua area di riferimento. Sembra che sia il centrosinistra o la sinistra tout court a poter e dover sempre scegliere. Lavoriamo per unire, per eliminare confusioni e ritardi di tempo”, ha concluso Salvini.

