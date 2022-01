Roma, 21 gen. (LaPresse) – Fonti del M5S precisano che “nei confronti di Riccardo Fraccaro non è stata assunta nessuna sanzione disciplinare”. Inoltre, sottolineano le stesse fonti, “qualsiasi sanzione, infatti, nel caso in cui venisse riscontrata la violazione dei doveri stabiliti dalla Carta dei principi e dei valori e dal Codice etico posti a presidio degli interessi e della immagine della intera comunità Cinque Stelle, non potrà che essere comminata all’esito di una puntuale istruttoria, nel rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali statutariamente previste e del principio del contraddittorio”.

