Roma, 21 gen. (LaPresse) – I prezzi al consumo salirebbero del 3,5 per cento nella media dell’anno in corso, dell’1,6 nel 2023 e dell’1,7 nel 2024. La componente di fondo sarebbe pari all’1,0 per cento quest’anno e aumenterebbe progressivamente fino all’1,6 nel 2024, sostenuta dalla riduzione dei margini di capacità inutilizzata e dall’andamento delle retribuzioni. E’ quanto si legge nel bollettino economico di Bankitalia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata