Milano, 21 gen. (LaPresse) – “La Fed sta agendo in modo responsabile, perché l’inflazione negli Stati Uniti si sta trasformando in una preoccupazione economica e sociale”. Sappiamo anche che le azioni della Fed sono molto significative per gli Stati Uniti, quindi questo delicato atto di bilanciamento tra combattere l’inflazione ma proteggere la ripresa, è qualcosa di cui sono sicuro che la Fed è molto consapevole”. Lo ha detto Kristalina Georgieva, direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale, durante il Global Economic Outlook del World Economic Forum di Davos.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata