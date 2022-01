Roma, 21 gen. (LaPresse) – Sono in arrivo altri contributi per i trasporti. Lo prevede il nuovo decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei ministri. Per il Trasporto pubblico locale si parla di 80 milioni per garantire sostanzialmente la continuità dei servizi, una specie di programmazione sia “per far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni” sulla capienza dei mezzi sia per le verifiche e le attività di controllo. Per gli autobus privati viene previsto al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo per 15 milioni. Mentre nel settore ferroviario, per abbattere il canone della rete per gli altri operatori, 10 milioni all’anno vanno a Rfi dal 2022 al 2034.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata