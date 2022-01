Roma, 21 gen. (LaPresse) – Il Consiglio costituzionale francese ha convalidato gli elementi essenziali del disegno di legge relativo al pass vaccinale, l’equivalente del Super green pass italiano, “imponendone la revoca non appena non sarà più necessario”. Lo riportano i media francesi. Il Consiglio ha invece bocciato il suo utilizzo per partecipare alle riunioni politiche. Il pass entrerà in vigore nel Paese lunedì 24 gennaio.

