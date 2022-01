Bruxelles, 21 gen. (LaPresse) – “Ora, per quanto riguarda la questione di una possibile quarta dose, come sempre, la consulenza scientifica e un approccio basato sull’evidenza dovrebbero essere il nostro punto di partenza. Sia l’Ecdc che l’Ema sono stati molto chiari sul fatto che una dose di richiamo √® fondamentale per fornire una protezione adeguata contro esiti gravi alla luce del declino dell’immunit√† e dell’aumento della variante Omicron”. Lo ha detto la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakide, nel suo intervento alla riunione informale in videoconferenza dei ministri Ue alla Salute.

