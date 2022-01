Roma, 21 gen. (LaPresse) – A sole 24 ore dall’esordio Adele è stata costretta a posticipare i suoi concerti a Las Vegas. “Vi chiedo scusa ma lo show non è pronto”, ha detto in lacrime ai suoi follower in una diretta su Instagram. “Metà del mio team è positiva al covid ed è stato impossibile finire lo show”. Adele si sarebbe dovuta esibire al Caesar Palace con 24 concerti con due show a weekend fino ad aprile. Il costo dei biglietti variava da 60 fino a 500 dollari. Sarebbero state le prime esibizioni della cantante live da cinque anni a questa parte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata