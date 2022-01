Roma, 20 gen. (LaPresse) – “Concordiamo che l’unica via per risolvere la crisi” al confine tra Russia e Ucraina sia “quella politica”, il che implica il “dialogo”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in conferenza stampa al termine dell’incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Berlino.

