Milano, 20 gen. (LaPresse) – La Marina russa condurrà una serie di esercitazioni navali nei mesi di gennaio e febbraio in tutte le aree di responsabilità delle sue flotte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, secondo l’agenzia Tass. “Conformemente al piano di addestramento per le forze armate della Federazione Russa per il 2022, nel periodo gennaio-febbraio sono in corso esercitazioni navali in tutte le aree di responsabilità delle flotte sotto la supervisione generale del comandante in capo della Marina, ammiraglio Nikolai Evmenov”, afferma il rapporto. “In totale, si prevede di coinvolgere più di 140 navi da guerra e di supporto, più di 60 aerei, mille unità di equipaggiamento militare e circa 10mila militari”, afferma il rapporto.

