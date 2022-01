Roma, 20 gen. (LaPresse) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, secondo quanto si apprende, mentre è in corso la riunione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio, avrebbe proposto ai partiti di allestire un ‘drive in elettorale’ nel parcheggio della Camera per consentire di votare agli elettori positivi o in quarantena. “Per allestire il seggio – spiegano fonti parlamentari – la Camera non ha bisogno di una legge. Ora il Governo deve capire se le norme vigenti bastano o vanno adeguate per consentire ai grandi elettori la possibilità per arrivare al seggio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata