Milano, 20 gen. (LaPresse) – “Il vertice di centrodestra resta ancora convocato. Per come la vedo io, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Quindi, spero che sia calendarizzato nelle prossime ore altrimenti lo chiederò io ufficialmente”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio, a Roma.

