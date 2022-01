Roma, 20 gen. (LaPresse) – “L’aspettativa che si sta creando per l’annuncio dell’endorsement di Berlusconi su nomi di centrodestra a seguito della sua attesa rinuncia, non è una questione che ci riguarda. Riguarda forse il centrodestra, non noi. Siccome tutta l’ipotesi di assalto al Colle da parte del centrodestra è stata costruita sulla fake news che i numeri dessero loro un diritto di prelazione, noi ribadiamo l’indisponibilità a prestarci a questo gioco. Non voteremo un candidato di centrodestra. Voteremo un presidente super partes, come i numeri di questo Parlamento senza maggioranza impongono”. È quanto si apprende da fonti del Nazareno.

