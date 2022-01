Roma, 20 gen. (LaPresse) – Trovare un nome condiviso per il Colle, che possa ottenere un’ampia convergenza, anche per “evitare una crisi di governo”. È questo,viene spiegato da fonti del M5S, uno degli obiettivi che si è posto il presidente pentastellato, Giuseppe Conte. Proprio per questo motivo l’ex premier oggi ha incontrato il segretario della Lega, Matteo Salvini, per un colloquio durato circa un’ora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata