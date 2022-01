Roma, 20 gen. (LaPresse) – “Siamo d’accordo con Conte, bisogna capire come convergere su percorsi comuni partendo da profili alti per arrivare a un quorum opportuno”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il capogruppo Davide Crippa, aprendo l’assemblea dei deputati M5S, che all’ordine del giorno ha un solo punto: ‘elezioni del Presidente della Repubblica’. “Credo che Conte stia mediando molto bene tra i due fronti, centrodestra e centrosinistra – ha aggiunto – per vedere come alcuni profili possano essere apprezzati in ambienti nei quali non sono nati”.

