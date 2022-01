Bruxelles, 20 gen. (LaPresse) – Nella mappa settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) tutta l’Italia e quasi tutta l’Europa è in rosso scuro, il massimo grado di classificazione. Figurano solo piccole aree in rosso in Polonia, Romania ed Est dell’Ungheria. La situazione è pressoché la stessa della scorsa settimana.

