Bruxelles, 19 gen. (LaPresse) – “L’integrazione europea si basa su tre promesse principali, la promessa di democrazia, che è nata qui in Europa, la promessa di progresso, condivisa da tutti e la promessa di pace. E l’Europa ha mantenuto la parola data su queste promesse. L’Europa in cui viviamo è stata segnata da alcuni elementi tragici della storia. Ma ora guardiamo all’Europa in cui viviamo, in cui queste tre promesse sono minacciate”. Così il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso sulle priorità della presidenza francese Ue alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata