Bruxelles, 19 gen. (LaPresse) – “Ho invitato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a partecipare alle discussioni del Consiglio Esteri Ue lunedì sulla questione Russia/Ucraina. Attendo con impazienza di continuare il nostro impegno negli sforzi diplomatici internazionali in corso e nel continuo e stretto coordinamento transatlantico. L’Ue e gli Usa si uniscono per affrontare le sfide alla sicurezza in Europa”. Così l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, su Twitter.

