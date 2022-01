Roma, 19 gen. (LaPresse) – Scintille fra le opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis in un’intervista a ‘Chi’ aveva detto della collega: “Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…”. A far partire la ‘querelle’ sarebbe stata una foto della Bruganelli con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della collega. “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola, piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”, la risposta piccata in un tweet della Volpe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata