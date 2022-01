Roma, 19 gen. (LaPresse) – L’aula della Camera ha dato il via libera all’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia, a firma di Francesco Lollobrigida, che impegna il governo affinché anche i parlamentari positivi al Covid abbiano l’opportunità di votare per il presidente della Repubblica. Ok dell’assemblea anche all’odg di Forza Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata