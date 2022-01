Lucca, 19 gen. (LaPresse) – L’uomo che ha sparato alcuni colpi di pistola a Viareggio è ancora barricato in casa. Al momento si è affacciato da una finestra e sta parlando coi carabinieri. “Esco quando sarà eletto il presidente della Repubblica, allora cambierà tutto”, tra le cose che ha detto ai militari. L’uomo ha già ferito un vigile del fuoco. Al momento il 45enne resta barricato in casa, assieme al padre. Avrebbe anche minacciato il suicidio in caso di irruzione delle Forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata