Milano, 19 gen. (LaPresse) – “Ci sono tre temi cui noi siamo interessati a discutere, il primo riguarda la precarietà, il secondo i lavoratori delle piattaforme e il terzo è il salario minimo. C’è un giro di tavolo in corso e noi abbiamo espresso un giudizio positivo sul fatto che si sia aperto”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, all’uscita, dopo avere partecipato al tavolo convocato al ministero del Lavoro per l’incontro sulle politiche per l’occupazione tra il ministro Andrea Orlando e le parti sociali.

