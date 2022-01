Un uomo ricercato dalle forze dell'ordine. I cittadini invitati a evitare la zona

Spari in tarda mattinata nel centro di Nizza, dove rue de la Buffa è stata chiusa al traffico. Il quotidiano locale ‘Nice Matin’ riferisce che una persona è morta e un uomo è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine e precisa che gli spari sono scattati durante un tentativo di arresto. “Un’operazione di polizia è in corso al numero 7 di rue de la Buffa a Nizza. Evitare la zona”, ha comunicato su Twitter la polizia francese.

Opération de Police en cours, 7 rue de la BUFFA à Nice.

Restriction de circulation, éviter le secteur. pic.twitter.com/KVJ0tb0ZHg — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) January 19, 2022

A proposito degli spari avvenuti nel centro di Nizza, in cui è morta una persona, il procuratore di Nizza Xavier Bonhomme ha riferito che si sono verificati “nel quadro di un’operazione giudiziaria” in cui dovevano essere effettuati i fermi di due sospettati per un omicidio commesso il 24 dicembre nel quartiere di Las Planas. Lo riporta Nice Matin. “L’operazione è andata male. Un poliziotto ha aperto il fuoco contro una delle due persone. Un ferito è stato dichiarato morto alle 12.30″ e “il poliziotto è stato messo in custodia“, ha riferito il procuratore, secondo quanto riporta la testata sul suo sito. Bonhomme ha precisato che “questi elementi restano da confermare” e che ha chiesto l’avvio di un’indagine. Nel quadro dell’operazione sono state fermate diverse persone.

