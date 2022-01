Roma, 19 gen. (LaPresse) – “Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale stiamo sostenendo l’impegno dei nostri imprenditori con il Patto per l’Export: oltre 5,7 miliardi stanziati fino a oggi e misure che grazie all’ultima legge di Bilancio sono diventate strutturali. Continuiamo a dare strumenti concreti a chi porta nel mondo le eccellenze italiane, fa girare l’economia nel nostro Paese e crea nuovi posti di lavoro in Italia. Questa è la strada giusta verso la piena ripartenza. Viva il Made in Italy, elemento trainante della nostra economia”, ha concluso Di Maio.

