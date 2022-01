Milano, 19 gen. (LaPresse) – Ricoveri Covid in reparto in salita in Italia di un punto percentale, aumento che porta il dato alla soglia del 30% ma con un picco del 57% per la Valle d’Aosta che vede un aumento di 5 punti percentuali. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas) sulla base della rilevazione dei dati del 18 gennaio.

