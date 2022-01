Washington (Usa), 19 gen. (LaPresse/AP) – L’amministrazione Biden renderà disponibili gratuitamente agli americani 400 milioni di mascherine N95 (le mascherine Usa equivalenti alle Ffp2) a partire dalla prossima settimana. La Casa Bianca ha annunciato che le mascherine inizieranno a essere spedite questa settimana e saranno pronte per la distribuzione dalla fine della prossima settimana. Sarà possibile ritirare i dispositivi di protezione in farmacia e nelle strutture sanitarie in tutto il Paese. Le mascherine proverranno dalla scorta nazionale strategica del governo, che ne ha a disposizione oltre 750 milioni.

