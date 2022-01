Milano, 19 gen. (LaPresse) – Ricoveri in terapia intensiva stabili al 18% in Italia e in calo in 6 regioni. È il dato che emerge dal monitoraggio Agenas in base alla rilevazione sui dati del 18 gennaio. In dettaglio, il dato è in calo in Calabria (17%, -1%), Campania (12%, -1%), Marche (23%, -2%), Sardegna (13%, -1%), Toscana (23%, -1%), Umbria (13%, -1%).

