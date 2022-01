Roma, 18 gen. (LaPresse) – “Congratulazioni a Roberta Metsola per l’elezione a Presidente del Parlamento europeo, un’istituzione centrale per il futuro dell’Europa. Sarà un piacere lavorare insieme per un’Unione Europea più coesa e più solidale”. È il messaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale di Palazzo Chigi.

