Bruxelles, 18 gen. (LaPresse) – “La nostra casa è importante. È importante per i nostri giudici sotto attacco, per i leader sanitari sotto attacco pressione; a ogni donna della nostra Unione che ancora lotta per i suoi diritti; ai vulnerabili; agli oppressi e agli abusati. È importante per coloro che sono costretti a fuggire da calamità naturali; per le famiglie delle persone uccise negli attacchi terroristici; per le nostre forze armate e per le forze dell’ordine in servizio ai sensi condizioni difficili; per chi cerca protezione; per i nostri agricoltori, le ong e gli imprenditori”. Così la neopresidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, parlando in italiano nel suo discorso di insediamento.

