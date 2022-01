Milano, 18 gen. (LaPresse) – “Le regole vanno cambiate, il sistema è complicato e farraginoso, le Asl non riescono a gestire la situazione. Ho letto moduli delle aziende sanitarie in cui si demanda al dirigente scolastico di disporre quarantene e isolamenti. Ci stanno usando come se fossimo dei ‘parasanitari’, come se dicessero: ‘Decidi tu cosa fare'”. Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente di Anp, associazione nazionale presidi, ai microfoni di Radio 24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata