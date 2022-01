Firenze, 18 gen. (LaPresse) – “Il problema delle quarantene è sanitario. Sono il ministro della Salute, il Cts e le autorità sanitarie che governano questa situazione. Noi mettiamo in evidenza i problemi, vediamo che la pandemia sta mutando essenza e sulla base di questo stiamo chiedendo che si vada verso una modalità di gestione che tenga anche conto di tutte le indicazioni che vengono dalle nostre scuole, che è quella di semplificare. E stiamo lavorando per semplificare come governo tutti insieme”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, questa mattina a Sesto Fiorentino (Firenze), a margine dell’inaugurazione del liceo ‘Enriquez Agnoletti’.

