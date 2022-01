Firenze, 18 gen. (LaPresse) – “Ancora una volta il presidente dell’associazione nazionale dei presidi dà dei dati. Noi abbiamo i dati, li stiamo elaborando, li daremo quanto prima e saranno i dati ufficiali. Grandissimo rispetto per tutti coloro che fanno delle stime, però i dati li diamo noi e li daremo quanto prima”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, questa mattina a Firenze, a margine di un convegno all’Istituto degli Innocenti, in risposta ad Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale dei presidi (Anp) che ha detto che secondo una loro stima il 50% delle classi sarebbe in dad.

