Roma, 18 gen. (LaPresse) – Il Movimento 5 Stelle lavora per mettere a punto la strategia in vista dell’inizio delle votazioni per la scelta del nuovo presidente della Repubblica. Secondo quanto trapela, durante l’incontro di ieri sera tra il leader, Giuseppe Conte, e i vertici pentastellati, si è discusso della possibilità di trovare un nome di bandiera per il Movimento, ma soprattutto un piano per arginare ogni rischio che Silvio Berlusconi possa riuscire a ottenere i voti necessari per essere eletto capo dello Stato. Al momento, ai piani alti del Movimento, vagliano una serie di nominativi di alto profilo che possano rispondere a quei valori politici, istituzionali e morali che i Cinquestelle cercano: la bussola resta sempre il criterio ‘disciplina e onore’. Uno dei nomi emersi nella riunione è quello di Liliana Segre, considerata una personalità di altissimo rilievo. (Segue)

