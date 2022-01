Roma, 18 gen. (LaPresse) – Terminati i lavori d’aula di Camera e Senato è “vivamente consigliato preservare la propria salute e quelle degli altri” evitando la vita sociale fino a lunedì 24 gennaio. Non un ordine di scuderia, piuttosto una moral suasion scattata in tutti i gruppi parlamentari che compongono le due camere in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. Un modo, viene spiegato a LaPresse da senatori e deputati di quasi tutti gli schieramenti, per evitare contagi dell’ultima ora. Niente cene o pranzi, limitare gli spostamenti da Roma e no a incontri con persone con cui non si ha una consuetudine: è il refrain tra i parlamentari. Insomma, si sfoga un deputato dem “ci hanno consigliato caldamente di vivere in clausura”. “Anche io eviterò qualsiasi contatto, certo potevano evitare di convocare i lavori d’aula questa settimana”, sbotta un senatore azzurro. I lavori della Camera infatti termineranno domani con l’approvazione del decreto legge Super Green pass e le comunicazioni della ministra Marta Cartabia sullo stato dell’amministrazione della giustizia. Anche in Senato i lavori termineranno nella mattina di domani, dopo la relazione del Guardasigilli. Dopodiché scatterà il countdown per il Colle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata