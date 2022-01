Milano, 18 gen. (LaPresse) – Oltre 64mila nuovi casi Covid nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni in una settimana, dal 2 al 9 gennaio, con 113 ospedalizzazioni e un ricovero in terapia intensiva. A rilevarlo, alla luce dei dati contenuti negli ultimi due bollettini dell’Istituto Superiore di Sanità, è la Società Italiana di Pediatria che, in una nota, torna a ricordare ai genitori l’importanza di proteggere i più piccoli con la vaccinazione contro il Covid.

