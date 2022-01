Milano, 18 gen. (LaPresse) – Resta stabile al 18% (10% la soglia massima prevista) l’occupazione delle terapie intensive in Italia, ma il dato cresce per 5 regioni: √® quanto emerge dai dati di Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornati a ieri. Le regioni nelle quali sono cresciuti i dati sono: Marche (25%), Friuli Venezia Giulia (24%), Toscana (24%), Campania (13%),Puglia (13%).

